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Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldüMERSİN'in Anamur ilçesinde hurda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:27

Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde hurda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçede Bahçe Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında mücadele eden ekipler, alevler deponun hemen yanındaki saman yığınına sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının evlerine sıçramasından korkan mahalle sakinleri mahalle arasında faaliyet gösteren hurda deposu yetkililerine tepki gösterdi.

Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

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