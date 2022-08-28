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Hull City, Fenerbahçe'den 3. transferi de yapıyor! Dimitris Pelkas, 72 saat içinde resmen açıklanacak

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, bu yaz Fenerbahçe'den transfer ettiği oyunculara bir yenisini daha ekliyor. 3-2 kazandıkları Coventry maçı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas'ın 72 saat içinde kulüplerine transfer olacağını ifade etti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak.

İngiltere Championship'te heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Türkiye'den birçok ismin kadroya katıldığı Hull City, 6. hafta mücadelesinde Coventry ile karşı karşıya geldi.

ŞOTA'DAN MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek puanını 11'e yükselten Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"72 SAAT İÇİNDE İKİ TRANSFER GELECEK, BUNLARDAN BİRİ PELKAS"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, transfer açıklamasında bulundu. 72 saat içinde iki transfer geleceğini söyleyen Hull City çalıştırıcısı bunlardan birinin de Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas olduğunu açıkladı. Şota diğer transferin ise bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.

Hull City, Fenerbahçe'den 3. transferi de yapıyor! Dimitris Pelkas, 72 saat içinde resmen açıklanacak

"DİĞER TRANSFER İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

HULL CITY'E İMZA ATAN 3. İSİM OLACAK

Dimitris Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City Haberler

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