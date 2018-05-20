Hükümetten Milyonların Yüzünü Güldürecek Yeni İndirim Paketi Geldi

Hükümet piyasaları canlandıracak yeni önlemler paketi açıkladı. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere 35 milyar liralık faizsiz kredi desteği kullanıma açıldı. Konuttan sonra işyerinde KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Hurda araca ÖTV indirimi geldi. Çatısına koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmayacak. İşte yeni adımlar...

1-HURDA ARACA ÖTV İNDİRİMİ

ARACINI hurdaya çıkaranların yeni otomobil alımlarında ÖTV indiriminden yararlanmasını öngören düzenleme de yürürlüğe girdi. 16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere, aynı cins yeni bir araç alımında sağlanacak ÖTV indirimi, vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, 46 bin ila 80 bin arasındakiler için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlar için de 3 bin lira olacak. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Elinde 16 yaşından büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü olanlar teşvikten yararlanmak için araçlarını öncelikle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlükleri'ne, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine veya özel sektör tarafından işletilen Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezleri'ne teslim edecek. Daha sonra buralardan aldıkları belgeleri, trafik tescil kuruluşlarına verip, kayıt ve tescil sildirecek. Aracının kayıt ve tescilinin silindiğine dair belgeyi alanlar bunu yeni araç alımı için gittiği otomotiv bayisine vererek teşvikten yararlanacak.

ARAÇ PARKI GENÇLEŞECEK

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon otomobil ve ticari vasıta bulunduğunu, ülkedeki araç parkının 3'te birinin bu kapsamda olduğunu ifade etti. Bilaloğlu, bu düzenlemenin iç tüketim dinamiklerini hayata geçireceğini söyledi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Bunun yıl sonuna kadar satışlarımıza 50 bin adet artısı olacağını öngörüyoruz. 2019'da ise bu miktar artar" dedi.

2-OFİS KDV'Sİ YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

KONUTUN ardından işyeri satışlarında da KDV indirimi yapıldı. Oran, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Karar, işyerlerini (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) kapsayacak. Kararla, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranı sıfırlandı.

TÜKETİCİYE YÜZDE 30 YANSIR

İndirimle KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı 278 bin TL'ye düşmüş olacak. Vatandaşın cebinde 22 bin TL kalacak. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Ticari birim stokunda erime bekliyoruz. Başlattığımız kampanyayla birleşince tüketiciye yüzde 30'luk indirimli hale gelecek. Bu da piyasayı hareketlendirecek" diye konuştu. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise "Devlet tarafından sağlanan teşvik paketinin en önemli eksik parçası da tamamlandı" dedi.

3- 35 MİLYAR LİRALIK KGF PAKETİ

KREDI Garanti Fonu (KGF), 35 milyar liralık üçüncü kefalet paketini de devreye aldı. Kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım yok ama kefalet oranları yükseldi. Önceki protokolde KOBİ'lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken bu oran 85'e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten 80'e yükseltildi. İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam ederken, 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 milyar liralık limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek. Geçen yıl 255 milyar liralık kefalet limiti kullandırılmıştı.

4-ÇATIYA PANEL KOYANA VERGİ YOK

ÇATISINA koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmayacak. Daha önce çıkarılan kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirilmişti. Bu kişilerin üzerinde sadece yüzde 5 oranında gelir vergisi stopajı vardı. Yeni kararla söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmaması sağlanmış oldu. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacak.