Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu
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Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu

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Forvet arayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'ın peşine düştü. Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporar, 41 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Forvet, on numara ve sağ kanatta oynayabilen Sporar, tam anlamıyla bir joker ve her bölgede katkı veriyor. Üç büyüklerin ilgisi çok ciddi.

Süper Lig'in üç büyük kulübü de Andraz Sporar'ı istiyor. TR Haber'in aktardığı haberde; 27 yaşındaki oyuncu için üç takım da fiyat sordu. Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporar için Lizbon ekibi 6 milyon euro değer biçti.

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

27 yaşına gelen Sporar, artık kiralık gitmek istemiyor ve kendisini gösterebileceği, düzenli forma giyebileceği bir takımın formasını giymeyi arzuluyor. Türkiye'ye gelme ihtimali de oldukça güçlü. Savaşı hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu.

Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu

TAM BİR JOKER

Sporar'ın asıl mevkisi santrfor. Ancak on numara ve sağ kanatta da oldukça etkili. Oyun içinde bölgesi genellikle değiştiriliyor. 1,87 boyunda olmasına rağmen teknik kapasitesi dikkat çekici.

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Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu
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