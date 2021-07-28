Hububat ambarında samanın fiyatı yonca fiyatına yaklaştı

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kuraklık nedeniyle rekolte kaybına bağlı olarak arzında daralma yaşanan samanın fiyatının, yonca fiyatına yaklaştığı bildirildi.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kuraklık nedeniyle rekolte kaybına bağlı olarak arzında daralma yaşanan samanın fiyatının, yonca fiyatına yaklaştığı bildirildi.

Bu yıl yağışın az düşmesi hububat üretimini olumsuz etkilerken, besiciler için de saman sıkıntısı baş gösterdi. Hasadın sürdüğü Konya Ovası'nda bazı besiciler yüksek fiyatına rağmen tarla başında sıkı pazarlıklarla saman tedarik ederken, bazıları da alternatif yemlere yöneliyor.

Kaba yem amaçlı silajlık mısır, yonca, fiğ gibi sulu tarım yapılan ürünlerin veriminde ise sorun görünmüyor.

"Geçen yıllara göre çok daha düşük seviyede saman üretimi var"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, hububattan arta kalan sap-samanda da yeterli verim olmadığını söyledi.

Akbulut, şöyle dedi:

"Geçen yıllara göre çok daha düşük seviyede saman üretimi var. Arz-talep dengesi değiştiğinden saman fiyatları uç noktalarda geziyor. Bu durum üreticimizin rekolte kaybını telafi edecektir ancak hayvancılıkla uğraşanlara olumsuz yansıyacaktır. Bu da ciddi bir tehlike, saman olmazsa olmaz. Besleme açısından çok elzem görmesek de besicinin en kolay ve ucuza elde edebildiği, kaba yem açığını kapatabildiği kalem samandır. Saman fiyatları şu anda neredeyse yonca fiyatlarına yakın. Samanın tonu bin lirayı bulurken, yoncanın tonu 1500-1600 lira civarında. Besicilerimiz bu açıdan ciddi sıkıntı yaşayacak. Kesif yemde de fiyat artışları söz konusu. Bu yıl zor geçecek, umarım buna neden olan kuraklıkları bir daha yaşamayız."

"Geçen yıl 370-430 lira olan samanın tonu bu yıl 850-900 lira"

Gözlü Mahallesi'nde saman balyası yapan Özgür Özdemir de 35 bin hektar tarım arazisine sahip mahallede ekili arazilerin saman ihtiyacını karşılayamayacağını dile getirdi.

Kuraklığın hububatı olduğu kadar sap kalitesini de olumsuz etkilediğini söyleyen Özdemir, "60 dekardan 4 ton saman çıkıyor. Geçen yıl 40 dekar sulanan bir tarladan 600 balya çıkardı, bu yıl 200'e kadar düştü. Fiyatlar uçtu. İhtiyacı olan da fiyatını sormaya çekiniyor. Besiciler saman tedariği yapamayacak galiba. Balyacılık yapıyorum, arayan-soran yok. Geçen yıl telefonum susmuyordu, bu sezon fiyatlardan dolayı kimse aramıyor. Fiyatı makul olsa alacaklar. Geçen yıl 370-430 lira olan samanın tonu bu yıl 850-900 lira." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan