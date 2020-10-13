Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere
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Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere

13.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:22
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere

Huawei Türkiye iş geliştirme uzmanı Kaan Arlı, iPhone 12 modellerinin tanıtıldığı gecenin ardından Apple'a göndermede bulundu. Arlı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerçekten 'yeni' şeyler görmek için 22 Ekim'de görüşmek üzere" dedi.

ABD'li teknoloji deviApple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerini tanıttı. Dünya çapınca yankı uyandıran iPhone 12 modellerinin tanıtımının ardından Huawei Türkiye iş geliştirme uzmanı Kaan Arlı, Apple'a ilginç bir paylaşım yaptı. Arlı, Huawei'nin yeni amiral gemilerini tanıtacağı günü işaret ederek, "Gerçekten 'yeni' şeyler görmek için 22 Ekim'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

HUAWEI YENİ AMİRAL GEMİLERİNİ TANITACAK

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni tepe modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Mate 40 Serisi hakkında uzun zamandır söylentiler söz konusuydu ancak sonunda yetkili bir ağızdan açıklama geldi. Şirkette CEO'luk görevini yürüten Richard Yu, Huawei Mate 40 ailesinin tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre bahsi geçen telefonlar, 22 Ekim 2020 tarihinde karşımıza çıkacak. Ayrıca cihazlar yine 22 Ekim'de ön siparişte olacak ve 30 Ekim'de Çin pazarı için raflardaki yerini alacak.

Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere

APPLE YENİ MODELLERİNİ TANITTI

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 12'lerin diğerlerine nazaran can alıcı bir özelliğinin olacağını belirtti. iPhone 12'ler 5G teknolojisini destekleyecek ve işlemcisi diğer iPhone'lara göre yüzde 50 daha hızlı olacak. Cihazların ekranları seramik koruma kalkanı özelliği ile düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olacak.

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