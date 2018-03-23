Huawei P20 Pro Üç Arka kamera Seti ile Geliyor.



Huawei P20 Pro 40 MP Üçlü Arka Kamera Seti ile Geliyor.

Winture kaynakları yaklaşan P20 Pro modelinin ultra yüksek çözünürlüklü 40 megapiksellik bir kamera yanında; 8MP'lik telefoto shooter ve 20MP siyah-beyaz sensörden oluşan üçlü bir kamera seti ile geleceğini bildiriyor.

Bu üçüncü ve aşırı pikselli sensörün son derece ayrıntılı görüntüler sağlamanın yanında ne gibi başka katkılar sağlayacağından emin değiliz. Ancak Lumia 1020 41MP'lik kamerasını ayrıntıdan fazla ödün vermeden yakınlaştırılmış fotoğraflar ve videolar sunmak için kullanılmıştı.

Yeni Huawei P20 Pro 'nun, telefoto lensiyle 3X optik zoom eşdeğerini sunacak ve saniyede 960 kare çekim yapması bekleniyor. Galaxy S9 ve Xperia XZ2 benzeri slow-motion çekimler elde etmekte de kullanılabilir. Ön kameranın ayrıntılı selfiler çekmek için 24MP görüntüler çekebildiği de bildirilenler arasında.

Huawei P20 Pro 40 MP Kamera seti ile Ne Zaman Satışa Sunulacak?



Huawei Pro serisini geleneksel olarak 27 Mart'ta duyuruyor. P20 ve P20 Lite modeli de bu tarihte açıklanacak. Pro ve diğerlerini birbirinden ayırmak için önemli bir ayrıntıya şimdi sahibiz. Fotoğraf düşkünleri için Pro modeli çok daha alınası bir cihaz.

The Verge, TechRadar, Pocket-Lint, XDA

WinFuture (translated)



https://www.teknotalk.com/huawei-p20-pro-40-mp-uclu-arka-kamera-seti-ile-geliyor-62796/