Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi

ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Huawei kendi işletim sistemini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Global Times'ın yeni raporuna göre HongMeng adlı işletim sistemi şu anda Tencent, Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor. Ayrıca beta test sürecine dahil olan farklı yerel üreticiler de var.

ANDROİD'DEN YÜZDE 60 DAHA HIZLI

Huawei ve Tencent'in yeni işletim sisteminin daha fazla gelişmesi ve test edilmesi için bir araya geldiği bildiriliyor. Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise Huawei'nin işletim sisteminin Android'den yüzde 60 daha hızlı olduğunun öne sürülmesi. Şüphesiz ki bu çok büyük bir iddia ve yeni işletim sisteminin başarısı için hayati öneme sahip olabilir ancak ortada henüz yeterli kanıt olmadığı için şimdilik "spekülasyon" olarak kabul etmek durumundayız.

HONGMENG'İN 1 MİLYON CİHAZA YÜKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

China Daily web sitesinden gelen bir başka haberde ise, Huawei'nin HongMeng işletim sisteminin 1 milyon akıllı telefona yüklendiği belirtildi. Verilerin, Rosenblatt Securities adlı bir firma tarafından paylaşıldığı söyleniyor ancak bunların ne tür cihazlar olduğuyla ilgili bir detay yok. Yani piyasaya sürülmeye hazır mı yoksa sadece test amaçlı mı olduğu şu an için bilinmiyor. (Donanım Haber)