Huawei, 2019'da gelirini yüzde 19,1 artırdı
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Huawei, Güncel

Huawei, 2019'da gelirini yüzde 19,1 artırdı

Huawei'nin 2019'daki küresel satış geliri, yıllık yüzde 19,1 artışla 123 milyar dolara ulaştı.

01.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:32
Huawei, 2019'da gelirini yüzde 19,1 artırdı

Huawei'nin 2019'daki küresel satış geliri, yıllık yüzde 19,1 artışla 123 milyar dolara ulaştı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 2019'daki küresel satış geliri yıllık yüzde 19,1 artarak 123 milyar dolara yükselirken, net karı 9 milyar dolara çıktı. Şirketin operasyon kaynaklı nakit akışı ise yıllık yüzde 22,4 oranındaki artışla 13,1 milyar dolar oldu.

Huawei, uzun vadeli ve sürdürülebilir araştırma yatırımlarının bir parçası olarak 2019 gelirinin yüzde 15,5'ini (131,7 milyar yuan, yaklaşık 19 milyar dolar) Ar-Ge'ye yatırdı.

Şirket, son 10 yıl içinde 84 milyar dolardan fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.

"Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Eric Xu, 2019'un, Huawei için olağan dışı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya kaldığımız birçok dış kaynaklı baskıya rağmen işimiz ve müşterilerimiz için değer yaratmaya odaklandık. Tüm dünyadaki iş ortaklarımızın güvenini kaybetmemek için üstün bir çaba sarf ettik. Sonuç olarak, işimizde herhangi bir kayıp yaşamadık ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizin rekabetçi gücünü artırmaya, açık inovasyonu teşvik etmeye, müşterilerimiz ve genel olarak tüm toplum için daha fazla değer yaratmaya devam etmeliyiz. Endüstrilerin dijital ve akıllı dönüşümü ile sunulan tarihi fırsatları yakalamanın tek yolu, uzun vadede bu güçlü büyümeyi devam ettirebilmektir."

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yıl boyunca sevkiyatı gerçekleştirilen toplam 240 milyon adet akıllı telefonla büyümesini sürdürdü.

Şirket; masaüstü bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ve akıllı ekranların da dahil olduğu ürün gruplarını yapay zeka teknolojileri ile geliştirdi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu'nun 2019'da elde ettiği satış geliri, yıllık yüzde 34'lük artışla 66,9 milyar dolara ulaştı.

5G geliştirme merkezleri hayata geçirildi

GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi ise 2019 yılında 5G ağlarının ticari olarak kullanılmasını sağladı.

Şirket, 5G'nin ticari olarak benimsenmesi ve bu alanda yenilikçiliği teşvik etmek üzere dünya çapında iş ortakları ile birlikte 5G geliştirme merkezlerini hayata geçirdi.

Huawei'nin bu alandaki yatırımlarından olan ve 50'den fazla ülkede kullanılan RuralStar baz istasyonu çözümleri, uzak bölgelerdeki kapsama sorunlarını etkin bir şekilde çözüyor.

40 milyondan fazla kişiye mobil internet erişimi sağlayan bu hizmetlerle birlikte 2019'da Huawei'nin bu iş biriminden edilen satış geliri, yıllık yüzde 3,8'lik artışla 42,5 milyar dolara ulaştı.

Huawei Enterprise İş Birimi de farklı endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye devam ediyor. Dünyada 700'den fazla şehir ve 228 Fortune Global 500 şirketi, dijital dönüşüm iş ortağı olarak Huawei'yi seçti.

Huawei, 2019'da Akıllı Hesaplama alanındaki stratejilerini de hayata geçirdi. Huawei, bu stratejinin bir parçası olarak, yapay zeka işlemcisi olan Ascend 910 ve Atlas 900'ü pazara sundu.

Şirketin 2019 yılında Enterprise İş Birimi'nden elde ettiği satış geliri ise yıllık yüzde 8,6'lık artışla 12,8 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

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