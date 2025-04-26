HTSPOR CANLI İZLE: 2. Lig ve 3. Lig'de CANLI yayınlanan maçları izle! HTSpor kanal frekans bilgileri (GÜNCEL)

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele tüm heyecanıyla sürerken, futbolseverler canlı yayınlanan maçları takip etmek için "HTSPOR canlı izle" aramalarını sıklaştırdı. Özellikle Bulvarspor ile Bursaspor arasında oynanan kritik karşılaşma büyük ilgi gördü. HT Spor üzerinden maçları takip etmek isteyenler, "HTSpor frekans bilgileri 2025" detaylarını da merak ediyor. Peki, HTSpor canlı yayın nasıl izlenir? İşte 2. Lig ve 3. Lig maçlarını canlı takip etmek için güncel HTSpor frekans bilgileri ve yayın linki...

HTSPOR UYDU VE YAYINCI BİLGİLERİ:

Uydu Bilgileri:

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HTSPOR UYDU VE YAYINCI BİLGİLERİ

Yayıncı Platformlar:

Digitürk: Kanal 75

D-Smart: Kanal 79

Tivibu: Kanal 87

Kablo TV: Kanal 227