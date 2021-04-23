HSK'nin FETÖ ile iltisaklı savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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HSK'nin FETÖ ile iltisaklı savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'nin FETÖ ile iltisaklı savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatı olduğu gerekçesiyle bir savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatı olduğu gerekçesiyle bir savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulu kararında başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının olduğu sabit görülen, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Murat Şimşek'in meslekten çıkarılmasına hükmedildi.

Oy birliğiyle alınan karar için 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği bildirildi.

Yeniden inceleme talepleri reddedildi

Resmi Gazete'deki bir diğer HSK Genel Kurulu kararında da FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatı olduğu gerekçesiyle 21 Ocak'ta meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcının yeniden inceleme talepleri reddedildi.

HSK Genel Kurulu kararında 21 Ocak'ta meslekten ihraç edilen ve kararın yeniden incelenmesini isteyen 9 hakim ve savcıdan 8'inin talebinin esastan, birinin de süre yönünden reddine hükmedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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