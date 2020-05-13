HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti Koronavirüs salgını nedeniyle Mart sonunda altın piyasasında yaşanan çalkantının İngiliz banka HSBC'ye faturası büyük oldu. Banka, sadece bir günde 200 milyon dolar kaybetti.

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, Mart'ta altın piyasasındaki dalgalanma sırasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti. Mart'ın ikinci yarısında iki altın ticareti merkezi New York ve Londra piyasalarında fiyatların ayrışmasıyla çalkantı yaşanmıştı.

YILDA KAZANILANI BİR GÜNDE KAYBETTİ

Bloomberg, HSBC ve JPMorgan Chase gibi altın ticaretinde dünyada önde gelen bankalar için tüm yılda 200 milyon dolar kazanmanın umulduğunu belirterek söz konusu bir günlük kaybın sıra dışı büyüklükte olduğuna işaret etti.

FİYAT FARKI 70 DOLARA ÇIKMIŞTI

Kaybın büyüklüğü, altın piyasasında Mart sonunda rafinerilerin kapanması ve uçakların yerde kalması nedeniyle fiziksel altının tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan çalkantının da büyüklüğünü de gösterdi.

Altında New York'ta vadeli, Londra'da spot piyasa bulunuyor ve bir ons altın için normalde arada birkaç dolarlık fiyat farkı bulunuyor. Ancak Mart sonunda bu fark 70 dolara kadar çıktı. Bu fark, son 40 yılın en yüksek rakamı oldu. New York ile Londra piyasası arasında al sat yapan HSBC gibi bankalar da bu farktan etkilendi.