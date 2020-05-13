HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart sonunda altın piyasasında yaşanan çalkantının İngiliz banka HSBC'ye faturası büyük oldu. Banka, sadece bir günde 200 milyon dolar kaybetti.

HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
13.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:37

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, Mart'ta altın piyasasındaki dalgalanma sırasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti. Mart'ın ikinci yarısında iki altın ticareti merkezi New York ve Londra piyasalarında fiyatların ayrışmasıyla çalkantı yaşanmıştı.

YILDA KAZANILANI BİR GÜNDE KAYBETTİ

Bloomberg, HSBC ve JPMorgan Chase gibi altın ticaretinde dünyada önde gelen bankalar için tüm yılda 200 milyon dolar kazanmanın umulduğunu belirterek söz konusu bir günlük kaybın sıra dışı büyüklükte olduğuna işaret etti.

HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti

FİYAT FARKI 70 DOLARA ÇIKMIŞTI

Kaybın büyüklüğü, altın piyasasında Mart sonunda rafinerilerin kapanması ve uçakların yerde kalması nedeniyle fiziksel altının tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan çalkantının da büyüklüğünü de gösterdi.

Altında New York'ta vadeli, Londra'da spot piyasa bulunuyor ve bir ons altın için normalde arada birkaç dolarlık fiyat farkı bulunuyor. Ancak Mart sonunda bu fark 70 dolara kadar çıktı. Bu fark, son 40 yılın en yüksek rakamı oldu. New York ile Londra piyasası arasında al sat yapan HSBC gibi bankalar da bu farktan etkilendi.

HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Ekonomi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Sinan Özen Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:45:37. #1.14#
title