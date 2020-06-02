Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheliye tutuklama talebi
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheliye tutuklama talebi

Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheliye tutuklama talebi
02.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:49

Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı atılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli E.B., geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli E.B., adliyeye getirilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli E.B., 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, 30 Mayıs tarihinde Hrant Dink Vakfı'na ait olan e-posta adresine tehdit içerikli ve kapsamı itibariyle vakıf yöneticilerine yönelik gönderildiği, mağdurlar tarafından bu mesajın kim tarafından gönderildiğinin anlaşılamayacağı ve mağdurların bu tehdit yazısını yazan kişinin kim olduğunu bilebilecek durumda olmadığı, bu hususun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılacak soruşturma ve verilen talimata istinaden ortaya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, şüpheli E.B. hakkında yürütülen bir diğer soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, tutuklama talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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