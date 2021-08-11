'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
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'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Karası olarak da bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı.

Kilis Karası olarak da bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı. Üretici yüksek rekolte sevinci yaşarken, üzümün kilosu tarlada 1 lira 50 kuruştan, marketlerde 5-6 TL'den satılıyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadının başlaması ile birlikte sofralık olarak da tüketilen üzümün kilosu tarlada 1 TL 50 kuruştan, marketlerde 5-6 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kurutularak satılan üzümün kurusu 15-20 TL arasında alıcı buluyor. Horoz Karası üzüm, kurutulması sonrası pekmez olarak da piyasaya sürülüyor. Kilis'in Merkez köyleri ile Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğu bildirildi.

İlk hasat Suriye sınırında yapıldı

Horoz karası üzümün Kilis'teki ilk hasadı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe (Bavuk) köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm üreticileri ile birlikte hasat yaptı. Özdemir, Kilis Karası üzümün hasadının başladığını ifade ederek, "Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu yıl rekoltemiz kuraklığa rağmen iyi, bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür. Bölgemizde Rumi (Urumu), Pafi, Kilis Karası başta olmak üzere bir çok çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bölgemizde en çok horoz karası üzüm yetiştiriliyor. Üzüm çeşitlerimizin yüzde 60-70'i horoz karası üzümdür. Üzümü hem yaş olarak hem de kuru olarak piyasaya sürmekteyiz. Üzümler yaş ve kuru olarak Türkiye'nin her tarafına gitmektedir. Rusya'ya dahi üzüm gidiyor. Çiftçilerimiz 40 derece sıcaklıkta alın teri dökmektedir. Çitçilerimiz alın terinin karşılığını alamamaktadır. 1 TL 50 kuruşa tarlada üzüm satılıyor. 50 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bunun 30 bin tonu horoz karası üzümdür" dedi.

Hatay'dan tarladan üzüm almak için gelen tüccar Ahmet Ak ise "Pazarlarda üzüm satıyorum. Girdiler çok pahalı olduğu için fiyatlar da doğal olarak yükseliyor. Çiftçinin eline bir şey geçmiyor. Girdilerin düşürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üzüm üreticisi Yasin Yabancı ise "Yaş üzümün kilosu 1 TL 50 kuruş, daha kuru üzümün fiyatı belli değildir" diye konuştu. - KİLİS

'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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