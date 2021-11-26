Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığına Aslı Ulusoy getirildi

Ödeme sistemleri, pazarlama, satış, ürün ve ilişki yönetimi alanında 25 yılı aşkın kariyeri boyunca yöneticilik pozisyonlarında bulunan Aslı Ulusoy, Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Mobil sadakat ve alışveriş uygulaması Hopi'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarının alım gücünü katlayan özgün iş modelinin geliştirilmesine odaklanan ve fintech alanında liderlik vizyonuyla büyüyen Hopi, bankacılık ve finans sektöründen önemli bir ismi yönetici kadrosuna kattı.

Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Ulusoy, Boyner Grup tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan Hopi'de üye markalardan ve kurumsal iş ortaklıklarından sorumlu olacak.

Aslı Ulusoy, St. Georg Avusturya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına Demirbank'ta başladı. Garanti Ödeme Sistemleri'nde Pazar Ortaklıkları Yöneticisi olarak görev aldı. 2002 yılında Yapı Kredi Bankası Üye İşyeri Pazarlama bölümünde çalışmaya başlayan Ulusoy, Üye İşyeri Pazarlama Müdürlüğü'nün ardından Üye İşyeri Pazarlama ve Ortaklık İlişkileri Direktörü olarak Ödeme Sistemleri Kart Kabul Ürün Yönetimi, Kurumsal İş Ortaklıkları ve Satış fonksiyonlarını yönetti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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