Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin, yayın hayatına son verme kararı aldığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin, yayın hayatına son verme kararı aldığı bildirildi.

Apple Daily'in kurucusu Jimmy Lai'nin danışmanlarından Mark Simon, BBC'ye verdiği röportajda, Hong Kong güvenlik güçlerinin, günün erken saatlerinde yönetim kurulu toplantısının devam ettiği esnada gazeteye baskın düzenlediğini ve bir gazeteciyi gözaltına aldığını belirtti.

Söz konusu baskınla, polisin yönetim kurulu toplantısından çıkacak kararı etkilemeye çalıştığını söyleyen Simon, "personel güvenliğini göz önünde bulundurarak" gece yarısından itibaren gazetenin faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

26 yıllık gazetenin yarın son baskısı yayımlanacak.

Uluslararası Af Örgütü (AI), gazetenin yayın hayatına son vermesini "Hong Kong'un yakın tarihinde medya özgürlüğü için en kara gün" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

AI'den yapılan açıklamada, gazetenin eleştirel dilinden dolayı Hong Kong hükümeti tarafından "etkin bir şekilde yasaklandığı" ve bunun "ifade özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı" olduğu belirtildi.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

.

Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Burak Elmas Merih Demiral Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:30:51. #1.16#

title