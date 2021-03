Holo Coin nedir? Güncel Holo (HOT) Coin yorum ve grafiği

Holo bugünkü fiyatı ₺0,022927 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺685.073.044 TRY. Holo son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #101, piyasa değeri ₺3.851.037.260 TRY. Dolaşımdaki arz 167.970.480.761 HOT coin ve azami seviye arzı. Arz mevcut değil.

HOLO COİN NEDİR?

Holo, blok zinciri teknolojisinin kullanılmasını gerektirmeyen DApp'leri geliştirmek için bir çerçeve olan Holochain kullanılarak oluşturulan merkezi olmayan uygulamaları barındırmak için eşler arası dağıtılmış bir platformdur. Holo'nun amacı, Holo ağ katılımcıları tarafından internette barındırıldıkları için DApp'lere kolayca erişilebilen bir ekosistem ve pazar sunan daha geniş internet ile Holochain kullanılarak oluşturulan uygulamalar arasında bir köprü görevi görmektir.

Holo ağı, aktif olarak test edilen ve ev sahiplerine hizmetleri için ödeme yapmak üzere bir muhasebe sistemi görevi görecek olan HoloFuel adlı bir belirteç kullanılarak kolaylaştırılacak . 2018'de proje, bir ERC-20 jetonu, HOT - aynı zamanda HoloToken olarak da bilinir - lansmandan sonra HoloFuel için kullanılabilecek bir "IOU" olarak basıldı.

Holo hala geliştirme aşamasındadır ve 2021 yılına kadar açık alfa ve beta testi için başlatılması bekleniyor .

Holo'nun Kurucuları Kimlerdir?

Holo , her ikisi de deneyimli sözleşmeli kodlayıcılar olan Arthur Brock ve Eric Harris-Braun tarafından kuruldu . İkili , proje üzerinde çalışmaya ilk olarak Aralık 2016'da, gelecekteki P2P ekonomisini güçlendirmek için tasarlanmış bir araç ve teknoloji geliştiricisi olan MetaCurrency Projesinin bir parçası olarak başladı . Holo, kısmen, ikisinin daha önce üzerinde çalıştığı DApp'ler için kooperatif bir P2P çerçevesi olan Ceptr'den sonra modellenmiştir.

Brock, 100'den fazla alternatif para birimi çözümü de dahil olmak üzere topluluk oluşturma araçları geliştiren bir şirket olan Geek Gene'nin kurucusu olarak alternatif para birimi sistemlerini kodlama konusunda önceden deneyime sahiptir. Ayrıca sosyal girişim inkübatörü Emerging Leader Labs'ın kurucularından oldu ve açık kaynak eğitim "başlangıç ??kiti" Çevik Öğrenme Merkezleri kurdu. Mart 2019'da Brock, Yeni Zelanda merkezli Edmond Hillary Bursu'nun bir üyesi seçildi

Harris-Braun, 1988'de tam zamanlı programlamaya başladı ve bir eşler arası iletişim yazılımı geliştiricisi olan Glass Bead Software'in kurucusu ve Brock ile birlikte Emerging Leader Labs'ın kurucu ortağıdır. 2003 yılında, bir serbest yazılım geliştirme ve danışmanlık firması olan Harris-Braun Enterprises'ı kurdu. Ayrıca Schumacher Center For New Economics'in danışma kurulunda görev yaptı .

Holo'yu Benzersiz Yapan Nedir?

"Yeşil kağıda" göre Holo, kripto teknolojisi dünyasını temsil eden Holochain ile günlük kullanıcılar arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlandı . Proje, ana akım kullanıcılar için internette P2P uygulamalarını barındırma yeteneği de dahil olmak üzere, "kripto uygulamaları ve para birimleri manzarasında büyük bir değişim sağlayacağını" söylediği birkaç yeniliğin altını çiziyor.

Holo ağı , Holochain kullanılarak oluşturulan DApp'ler için depolama ve işlem gücü sağlayan bir dizi ana bilgisayara dayanır . Sunucular ya otomatik arka planda çalışırken Holochain tabanlı DApps için ekstra işlem gücü ayırdığı kendi bilgisayarına yazılım yükleyen, ya da böyle bir şekilde özel bir makineyi çalıştırmak HoloPort . Buna karşılık, ana bilgisayarlara özellikle mikro işlemler için tasarlanmış bir jeton olan HoloFuel ile ödeme yapılır. HoloFuel'in tasarımının , Holo ağının milyarlarca eşzamanlı işlemi işlemesine izin vermesi bekleniyor .

Projenin iş planı, uygulama barındırma üzerindeki amaçlanan etkisini sırasıyla taksi ve otel endüstrilerindeki Uber ve Airbnb ile karşılaştıran bir P2P ekosistemi oluşturmaya odaklanıyor. Holo şarj onun gelir modeli doğrudan ağ üzerindeki uygulamalar ve konukçu sayısı artan bağlıdır, böylece HoloFuel işlemler üzerinden ücret.

Dolaşımda Kaç Holo (HOT) Sikkesi Var?

Holo , Mart 2018'den Nisan 2018'e kadar bir "ilk topluluk teklifi" düzenledi. Nihayetinde, 133,2 milyar SICAK (% 75) halka açık satış ve 44,4 milyar SICAK (% 25) ayrılmış olmak üzere, talep tarafından belirlenen bir süreçle 177,6 milyar SICAK basıldı ekip ve şirket için. Takım jetonları hak kazanma veya kilitlenme dönemlerine tabi değildi .

HoloFuel başlatıldığında, HOT tokenleri HoloFuel tokenleri için bire bir oranında takas edilebilecek. Ocak 2019 yılında Holo belirtti takas SICAK yerine HoloFuel sahiplerine likidite sağlamak için bir rezerv para birimi olarak tutulacak, bunun yerine derhal yakılarak söyledi.

HoloFuel edecek hiçbir bilgisi tedarik sınırı. Aksine, dinamik olacak ve kullanıcıların negatif bakiyelere sahip olmasına izin veren bir kredi sistemi içerecek şekilde tasarlanmıştır . Arz, talebe göre ve negatif ve pozitif bakiyeleri olan kullanıcılar arasındaki ilişkiler değiştikçe, algoritmik olarak kontrol edilecek , daralacak ve genişleyecektir. Holo, bunun, token fiyatlarının vahşi, spekülatif fiyat dalgalanmalarına maruz kalmak yerine, an be an nispeten sabit kalmasına neden olmayı amaçlıyor.

Holo Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Holo ağı, merkezi internet ile geleneksel blockchain teknolojisine dayanmayan Holochain arasında bir köprü görevi görür. Bu nedenle, ağlarının güvenliğini sağlamak için küresel fikir birliğine güvenmiyor . Bunun yerine, her DApp kendi doğrulama kurallarına ve kriptografik olarak imzalanmış kayıtları depolayabileceği yerel bir hash zincirine sahiptir. Veriler birden çok düğüm üzerinden iletildiğinde, rastgele eşler doğrulayıcı görevi görür, verileri alır ve doğru kuralları izlediğini doğrular. Doğrulayıcılar, birbirleri arasında iyi verileri paylaşmak ve kötü veriler konusunda uyarmak veya kötü aktörleri kara listeye almak için bir dedikodu protokolü kullanır.

Geliştirme ekibine göre Holo, herhangi bir işletmeye çok fazla güç vermenin getirdiği riskleri azaltmak için olabildiğince merkezi olmayan bir şekilde tasarlandı . Ana bilgisayarlar ve uygulamalar arasındaki bağlantı uçtan uca şifrelenmiştir ve Holo, küresel olarak dağıtılmış bir sunucu ağı kullanır.

Holo'yu (HOT) Nereden Satın Alabilirsiniz?

HOT, diğerleri arasında Binance , Bitrue , ProBit Exchange ve MXC.COM gibi kripto para borsalarında satın alınabilir . ABD doları ve euro gibi itibari para birimleri, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi kripto para birimleri ve stabilcoin Tether (USDT) gibi spot piyasalarda işlem görebilir .