Hollandalı sigorta şirketi Aegon, Türkiye birimini satıyor

Hollandalı sigorta şirketi Aegon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Doğu Avrupa birimlerini satmak için JP Morgan'a yetki verdi.

Konuya yakın iki kaynak Macaristan başta olmak üzere Polonya, Romanya ve Türkiye'yi kapsayan sigorta faaliyetlerinin değerinin 650 milyon euroyu bulabileceğini söyledi.

ALLİANZ İLGİLENİYOR

Kaynaklara göre Hollandalı NN Group ve Belçikalı KBC teklif vermek için çalışma yürütürken Alman sigorta şirketi Allianz da satılan varlıklara ilgi gösterdi.

KORONAVİRÜS KRİZİ ONLARI DA ETKİLEDİ

Aegon satışı koronavirüs krizinin etkileri gidermek ve ana piyasalarına odaklanmak amacıyla başlattı. Aegon, Allianz ve NN Group sorulara cevap vermedi, KBC'ye haber anında ulaşılamadı.