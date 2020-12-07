Hollandalı futbolcu Jetro Willems: 9 yaşındayken uyuşturucu kaçakçılığı yaptım

Hollanda'ya bağlı Karayip adalarından Curaçao'da dünyaya gelen Willems, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Rotterdam'a göç etti.

Hollanda'da futbolcuların özel yaşamlarının ele alındığı bir televizyon programına konuk olan 26 yaşındaki oyuncu, çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini anlattı.

"KENDİMİ FEDA ETTİM"

Ailesinin, Hollanda'da yeni bir hayata başlamak için ihtiyaç duyduğu parayı, yanlarında götürdükleri bir miktar kokaini satarak karşılamaya karar verdiğini söyleyen Willems, 9 yaşında uyuşturucu kaçakçısı olmasına yol açan olayı, "Önce ebeveynlerim bir girişimde bulundu ama yapamadılar. Sonra ben kendimi feda ettim. Ben biraz çılgın bir çocuktum, 'Ailem için ben yaparım' dedim. Uyuşturucuyu bacaklarıma sardılar. O zamanlar henüz çocuklar bu kadar sıkı kontrol edilmiyordu. Kimse fark etmeden, Hollanda'ya sorunsuz girdik" sözleriyle anlattı.