Hollanda - Türkiye canlı izle! TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Türkiye maçı canlı HD izle! Maçta ilk 11

Bugün TRT 1'de Milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçı heyecanı yaşanacak. Türkiye, grupta Hollanda ile karşılaşıyor. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Türkiye maçı canlı HD izle! TRT 1 HD izleme linki!

Dünya Kupası grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 7 Eylül milli takımımız Hollanda ile karşılaşacak. Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek. Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Türkiye maçı canlı izle! Hollanda - Türkiye maçı canlı izleme linki! TRT 1 dünya kupası eleme maçı canlı seyret! Türkiye maçı canlı izle!

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı günü saat 21:45 'de başlayacak. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amsterdam'da, Amsterdam Arena Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA KAÇINCI SIRADA?

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

GÜNCELLEME : Türkiye gruplarda 11 puanla liderliğini sürdürüyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HOLLANDA - TÜRKİYE İLK 11

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

BURAK YILMAZ GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek. Hollanda'da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind'in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı.