Hollanda Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
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Hollanda Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

Hollanda Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri olan KNVB Campus'te teknik direktör Louis van Gaal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Van Gaal'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına açık bölümü, istasyon ve pas çalışmalarıyla sona erdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hollanda'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanan Cody Gakpo ile özel izin alarak kamptan ayrılan Nathan Ake, idmanda yer almadı. Hollanda, 23 kişilik kadrosuyla çalışmalarını tamamladı.

Johan Cruijff Arena'da yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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