Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı - Haber
Hollanda, Dünya

Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı

Hollanda'da evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan baba Onur Kandemir'in(33) tutuklandığı bildirildi.

01.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:16
Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı

Hollanda'da evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan baba Onur Kandemir'in(33) tutuklandığı bildirildi.

Ülkenin Breda yakınında Etten- Leur kasabasındaki bir evde Türk vatandaşı olan büyükanne, gelini ve 2 torununun cansız bedeni bulunmuştu. Hollanda polisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ailenin ferdi olan Onur Kandemir'e (33) olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle ulaşmaya çalıştığını duyurmuştu.

Hollanda gazeteleri ise polisin talebi üzerine Onur Kandemir'in resmini yayınlayarak arandığını ve görenlerin polise mutlaka bildirmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

AYNI KASABADA YAKALANDI

Breda polisi sosyal medya hesabından, aranan 33 yaşındaki Onur Kandemir'in tutuklandığını ve arka plan bilgilerinin soruşturmayla anlaşılacağını duyurdu.

Olayın yaşandığı Etten- Leur kasabasının belediye başkanı Miranda de Vries te, sosyal medya hesabından Onur Kandemir'in tutuklanmasını, "Şüphelinin tutuklandığını duymak güzel. Olay üzücü, lakin Polis iyi iş çıkardı" ifadeleriyle duyurdu.

Yerel medya ise Onur Kandemir'in alışveriş için gittiği aynı kasabadaki bir markette kameralara yansıdığını ve güvenlik birimleri tarafından yakın takip halinde olduğu için fazla sürmeden yakalandığını yazdı.

15 KİŞİLİK SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURULMUŞTU

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, cinayet şüphesiyle 15 kişilik soruşturma ekibinin oluşturulduğu ve Türk vatandaşlarının cansız bedenlerine ulaşılan evin bulunduğu mahalle sakinlerinin de sorgulandığı belirtilmişti.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü Haber
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haber
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu Haber
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı Haber
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor! Haber
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Guido Senia Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Yılmaz Vural Radamel Falcao
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:30:18. #1.15#
title