Hollanda Başbakanı Rutte'nin, 'saldırı ve kaçırılma tehdidi' nedeniyle güvenliğinin artırıldığı iddiası - Haberler
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Hollanda Başbakanı Rutte'nin, "saldırı ve kaçırılma tehdidi" nedeniyle güvenliğinin artırıldığı iddiası

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda Başbakanı Rutte'nin,

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberler de, Rutte'nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi.

Haber de, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.

Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haber de, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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