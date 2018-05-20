Hokeyde Avrupa Finalinin Adı Gaziantep Polisgücü

Danimarka'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Erkekler Hokey Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü takımı, Copenhagen HC takımını 4-1 yenerek, finallere yükselmeyi başardı.

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı ve güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak, finallere adını yazdırdı.

Kopenhag'da düzenlenen şampiyonanın güçlü takımlarından Copenhagen HC takımını Mahmut'un 3 ve Hasan'ın 1 golüyle 4-1'lik skorla yenerek finallere yükselen Gaziantep Polisgücü takımı oyuncuları sevinçlerini sahada Türk bayrağı açarak gösterdi.

Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, sporcularını ve teknik kadroyu kutlayarak, "Bugün önce Avusturya'nın başkenti Viyana'da mücadele eden kadın takımımız grup birincisi ve namağlup olarak finallere yükseldi. Şimdi de erkek takımımız averajla finallere adını yazdırdı. Türkiye'yi temsil eden iki takımımız da destan yazdı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edeceğiz" dedi.

Forma sponsorluklarını Festival Halı, Anka Hastanesi ve Banetti Makarnanın üstlendiği Polisgücü erkek takımında Erkek Hokey takımında da Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin forma giyiyor.

Gaziantep Polis gücü kadın takımı Viyana'da, erkek takımında Kopenhag'da finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak. - GAZİANTEP