Hokey Süper Ligi En İyi Oyuncu Unvanı Yine Celal Aydın'ın Oldu

THF 2018-2019 Kapalı Alan Türkiye Hokey Süper Ligi en iyi oyuncu unvanını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı sporcusu Celal Aydın geçtiğimiz yıl da aynı unvanı kazanmıştı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonasında en iyi oyuncu unvanını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı sporcusu Celal Aydın mutluluğunu sporcu arkadaşları ve kulüp yöneticileriyle paylaştı.

Gezen yıl da süper ligde en iyi oyuncu seçilen milli takım sporcusu Celal Aydın, "Takım olarak başarmak elbette çok önemli. Biz bugün Gaziantep Polisgücü Sporun hokey alanında ki efsanesini tescilledik ve bu dönem gerek kadınlar gerekse erkeklerde iki süper lig kupasını kazanarak Gaziantep'e götürüyoruz. Uzun zamandır hokeyle ilgileniyor ve profesyonel olarak hokey oynuyorum. Başarımda THF Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan, antrenörlerimiz Yusuf Kasım ve Mustafa Karalar'ın ailemin ve takım arkadaşlarımın büyük rolü var. Bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarımızla Şubat 2019'da katılacağımız trophy lige yöneldik. Tek düşüncemiz ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA