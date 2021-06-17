Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin altıncı gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin altıncı gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 6. gününde, 18 puanlı Alanya Yıldızlar??????? liderlik koltuğuna oturdu. 58 averaja sahip Antalya temsilcisini aynı puana sahip 55 averajlı Gaziantep Polisgücü takip etti.

Organizasyonun 6. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Nizip Halk Eğitimi: 4-2.

Gaziantep Dorukspor-Ege Yıldızları: 5-0.

Nizip Zeugma-Buca Halk Eğitim Merkezi: 0-1.

Alanya Yıldızlar-Kahramanmaraş Hokey: 21-0.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Meral Akşener Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Diego Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:13:15. #1.15#

title