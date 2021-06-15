Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin dördüncü gün maçları tamamlandı.
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin dördüncü gün maçları tamamlandı.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 4. gününde, 12 puanlı Gaziantep Polisgücü??????? liderliğini sürdürdü. 36 averaja sahip Gaziantep Polisgücü'nü aynı puana sahip 31 averajlı Alanya Yıldızlar Hokey takip etti.
Organizasyonun 4. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:
Nizip Halk Eğitim Merkezi-Buca Halk Eğitim Merkezi: 3-2.
Gaziantep Polisgücü-Gaziantep Dorukspor: 13-1.
Kahramanmaraş Hokey-Ege Yıldızlar: 3-6.
Alanya Yıldızlar Hokey-Nizip Zeugma: 9-0.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar