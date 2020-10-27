Hisse senedi endeksleri karışık
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Hisse senedi endeksleri karışık

27.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:59
Hisse senedi endeksleri karışık

Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler, virüs gelişmelerinin yanında, ABD'de üzerindeki tartışmaların sürdüğü destek paketine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık hareket ediyor.

Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler, virüs gelişmelerinin yanında, ABD'de üzerindeki tartışmaların sürdüğü destek paketine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık hareket ediyor.

Anakara Çin'de, Shanghai Composite yüzde 0.19 değer kaybederken, Shenzhen Composite yüzde 0.75 değer kazandı. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.50 düştü.

Tokyo'da Nikkei 225 seansı yatay tamamlarken, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.55 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1.70 düştü.Almanya'da DAX açılışta yüzde 0.20 yükselse de, seans başladıktan kısa bir süre sonra eksiye döndü. Öte yandan, Londra'da FTSE100 yüzde 0.11 ve Paris'te CAC40 Endeksi yüzde 0.12 düştü.

Euro/dolar yüzde 0.11 yükselerek 1.18229'da işlem görürken, sterlin/dolar 1.30192'de sabit kaldı.Wall Street Borsası'nda Dow Jones, düz çizginin biraz üzerinde işlem gördü. S&P 500 yüzde 0.13, Nasdaq 100 ise yüzde 0.18 yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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