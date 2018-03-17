Hisarcıklıoğlu: 2 Yıl İçinde Türkiye'yi İlk 20'ye Sokmayı Hedef Aldık

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyarlık yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını söyleyerek, "Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncı sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10'u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu. 2 yıl içinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedef aldık" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi programa katılmak için Ankara'dan hava yolu ile Tokat'ta geldi. Tokat Havalimanı'nda karşılanan Hisarcıklıoğlu, Zile ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Sakarya Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası Turhal Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Tokat il ve ilçe oda ve borsalarının müşterek istişare toplantısı için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli İrade Konferans Salonu'na geçti. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat'ın açılış konuşmasından ardından kürsüye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm kuruluş işlemlerinin odalarda gerçekleşeceğini söyledi.

Sanayi-Üretim Reform Paketi kapsamında yüzde 2 TRT kesintisi, OSB'lerde emlak vergisi ve damga vergisi gibi toplamda 1 milyarlık yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncı sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10'u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu. 2 yıl içinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde çalıştık. 100'ün üzerinde reformu, bakanlarımızla birlikte hazırladık. Mesela inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var, bunlar 6'ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18'den 1'e düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12'ye düşürülüyor, azalıyor. Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şu an Meclis'te. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sorun-sıkıntı çözülmez. Ortak akıl ile diyalog ile çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim."

- Tokat