Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Ligde liderliğe yükseldi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor son maçında deplasmanda Gediz Uluoymak Sporu 4-0 yenerek 4. Hafta sonunda 9 puanla liderliğe yükseldi.

Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Hisarcık Belediyespor, topladığı 9 puanla Cahit Özel Süper Amatör Ligde liderliğe yükselirken, 8 puanla Tunçbilek Belediyespor ikinci, yine aynı puanla Akıncılarspor üçüncü oldu.

Şampiyonluk hedefine adım adım ilerlediklerini söyleyen Hisarcık Belediye Spor Kulüp Başkanı Fatih Çalışkan, takımlarını her zaman destekleyen ve deplasmanda da yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti. - KÜTAHYA