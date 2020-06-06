HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL'ye mal olacağı bildirildi.

Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi
06.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:07

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL'ye mal olacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, SUKAP projesi kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapımı gerçekleştirilecek olan Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL'ye ihale edildiğini söyledi.

Çalışkan," Büyük bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SUKAP projesi kapsamında ilçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yüzde 50'si hibe olarak yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL'ye ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan yüklenici firmaya arazi tahsisini yaparak, inşaat sözleşmesini imzaladık. Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak olup, 2020 yılı sonunda işin bitirilip tesisin hizmete açılması planlanmaktadır. Tertemiz bir geleceğe doğru hep birlikte ilerliyoruz. Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizlerinde temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Atık Su Arıtma Tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Ekonomi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Ekonomi
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ekonomi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Ekonomi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Pütürge Malatya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:07:43. #1.14#
title