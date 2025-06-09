Hırvatistan Çekya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan Çekya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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HIRVATİSTAN ÇEKYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Hırvatistan Çekya maçı 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle devam ediyor.

HIRVATİSTAN ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Hırvatistan Çekya maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hırvatistan Çekya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

HIRVATİSTAN ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Çekya maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

HIRVATİSTAN ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan Çekya maçı Osijek'da, Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.