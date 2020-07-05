Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti.
05.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:55
Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid ve İtalya'da Juventus'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.
Kaynak: AA