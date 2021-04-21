Hırsızlık şüphelilerinden güldüren soru

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüphelinin, adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere karşı polis ekiplerine "Abi bunlar bizi niye çekiyor?

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüphelinin, adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere karşı polis ekiplerine "Abi bunlar bizi niye çekiyor?" sorusu güldürdü.

Olay, Odunpazarı İlçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Alpay Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan iki şüpheli, sabaha karşı 04.00 sıralarında park halindeki bir otomobilden teyp ve güneş gözlüğü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobilin kapılarını zorladıktan sonra açarak içine giren acemi hırsızlar, yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından aracın teybini söktü. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen Yusuf K. ve Sezer Y., araç içerisinde bulunan yaklaşık 800 TL değerindeki dereceli güneş gözlüğünü de alarak gözden kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladı.

3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları öğrenildi. Kurtuluş ve Yenikent mahallerinden çalınan 2 adet oto hırsızlığı ve Yıldıztepe mahallesindeki otodan hırsızlıkla birlikte 3 ayrı olaya karışan Yusuf K. ve Sezer Y., kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının çekim yaptığı esnada polis memuruna "Abi bunlar bizi niye çekiyor?" diye soran şüpheliler güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı