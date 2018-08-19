Hindistan'da Muson Bilançosu Artıyor Acil Durum Kamplarındaki Sığınmacılar 2 Milyonu Geçti

Hindistan'ın güney batısında yer alan Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi. Acil durum kamplarındaki sığınmacıların sayısı 2 milyonu geçti