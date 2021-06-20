Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü

Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son olarak Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman, futbolun tanınan yüzleriyle yaptığı sohbetleri paylaşmaya devam ediyor. Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile ayaküstü yaptığı futbol sohbetini sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü. Karaman'ın paylaşımı sosyal medyaya düşer düşmez gündem oldu.

Futbol dünyasının önemli isimleriyle buluşup sohbetler yapan Hikmet Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı sohbeti paylaştı. Karaman paylaşımına, "FIFA Başkanı ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü.

Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı

BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI

Hikmet Karaman'ın bu gönderisi yarım saat içinde 115 bin kez izlendi, takipçileri Karaman'ın futbola olan sevdasını takdir etti. Karaman'ın reklam amaçlı olarak bu videoları paylaştığına yönelik olumsuz eleştiriler de yapıldı.

Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı
Scolari ve Hikmet Karaman
Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı
Klopp ve Hikmet Karaman
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Bergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:16:36. #1.16#

title