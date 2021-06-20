Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü

Son olarak Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman, futbolun tanınan yüzleriyle yaptığı sohbetleri paylaşmaya devam ediyor. Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile ayaküstü yaptığı futbol sohbetini sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü. Karaman'ın paylaşımı sosyal medyaya düşer düşmez gündem oldu.