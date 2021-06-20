Hikmet Karaman'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü
Son olarak Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman, futbolun tanınan yüzleriyle yaptığı sohbetleri paylaşmaya devam ediyor. Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile ayaküstü yaptığı futbol sohbetini sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü. Karaman'ın paylaşımı sosyal medyaya düşer düşmez gündem oldu.
Futbol dünyasının önemli isimleriyle buluşup sohbetler yapan Hikmet Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı sohbeti paylaştı. Karaman paylaşımına, "FIFA Başkanı ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü.
BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI
Hikmet Karaman'ın bu gönderisi yarım saat içinde 115 bin kez izlendi, takipçileri Karaman'ın futbola olan sevdasını takdir etti. Karaman'ın reklam amaçlı olarak bu videoları paylaştığına yönelik olumsuz eleştiriler de yapıldı.