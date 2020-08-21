Hidayet Türkoğlu'ndan Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Kirilenko'ya tebrik Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) Başkanlığı'na yeniden seçilen Andrei Kirilenko'yu tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) Başkanlığı'na yeniden seçilen Andrei Kirilenko'yu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBF Başkanı Türkoğlu, "Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na tekrar seçilen dostum Andrei Kirilenko'yu tebrik ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Umarım ikinci dönemimizde de iş birliğimiz devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA