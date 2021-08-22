Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
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Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Heybeliada'da yanan ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Heybeliada'da yanan ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Heybeliada'da dün öğlen saatlerinde Eski Değirmenyeri bölgesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra ada halkı tarafından 1,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Adaya hafta sonu gezmeye gelen vatandaşların da yangına müdahale ettiği su bidonlarının her ihtimale karşı dolu vaziyette yangın bölgesindeki yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın bölgesinde bekleyişlerini sürdürürken ara ara riskli gördükleri bölgelerde soğutma çalışmalarına devam etti. Ada sakinleri de gün içerisinde yangın bölgesine gelerek yangının ormana verdiği zararı inceledi.


Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor
Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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