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Batı Çalışma Grubu, Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Hes Kablo Kayserispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 2-1

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Ali Şansalan(xx), Mehmet Cem Satman (xx), İlker Takbak (xx)HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xxxx) - Emre (xx) Dk: 69 Yasir(x), Kvrzic(xxx), Sapunaru (xxx), Deigo(xxx) Dk: 77 Rienstra (x), Hasan Hüseyin (xxx), Djedje (xx), Campanharo (xxx), Mensah(xx), Henrique(xxx) Dk: 81...

15.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:46
Hes Kablo Kayserispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 2-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şansalan(xx), Mehmet Cem Satman (xx), İlker Takbak (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xxxx) - Emre (xx) Dk: 69 Yasir(x), Kvrzic(xxx), Sapunaru (xxx), Deigo(xxx) Dk: 77 Rienstra (x), Hasan Hüseyin (xxx), Djedje (xx), Campanharo (xxx), Mensah(xx), Henrique(xxx) Dk: 81 Mario Situm (x), Mesanovic(xxx)BTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle(x), Robin Yalçın(x), Mustafa Akbaş(x), Chebake(xx) Dk: 65 Walter(x), Sakıb(x) Dk: 46 Karim Hafez(x), Mina(xx), Murat(xx), Acquah (x), Fofana(xx), Gökhan Töre(xx), Umut(x) Dk: 46 Kjartansson (xx)GOLLER: Dk: 22 Mesanovic, Dk: 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor) Dk: 69 Kjartansson ( BTC Türk Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Krvzic, Henrique, Campanharo (Hes Kablo Kayserispor), Mina (BTC Turk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında ağırladığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.4'üncü dakikada gelişen Kayserispor'un atağından Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada Henrique'nin kafa vuruşu auta gitti.9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Mesanovic ceza alanı içine hareketlenirken Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktası gösterdi. VAR incelemesinin penaltı kararı ofsayt kararı ile iptal edildi.22'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Mensah'ın sağ kanattan getirdiği topu cezalanı içinde bekleyen Mesanavic'le buluşturdu. Mesanovic'in vuruşunda top filelerle buluştu. (1-0)42'nci dakikada Hes Kablo Kayserisporlu Henrique ceza alanı dışından çektiği şutta topu filelere gönderdi. (2-0)45+1'de sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın pasına hareketlenen Mesanovic Mina'nın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını Mensah kullandı. Farnolle penaltıyı kurtardı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.69'uncu dakika BTC Turk Malatyaspor'da Kjartansson ön direğe yapılan ortaya düzgün ve sert bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. (2-1)76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin serbest vuruştan yaptığı ortaya Mustafa Akbaş kafa vuruşu yaptı. Lung bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma Hes Kablo Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kayseri

Kaynak: DHA

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