Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenen Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada Mensah için siyah-beyazlı kulüpten teklif aldıklarını ancak sezon bitmediği için transfer adına karar vermediğini belirtti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın dikkat çeken ismi Bernard Mensah konusunda Beşiktaş ile görüştüklerini ilk kez açıkladı.

Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Berna Gözbaşı transfer konusunda lig bitene kadar yaptıkları görüşmeleri açıklamayacaklarını söyleyerek Mensah konusunda sadece Beşiktaş ile görüşüldüğünü ilk kez söyledi.

Berna Gözbaşı'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Lig bitene kadar kimseyle görüşmüyorum. Bir tek Beşiktaş ile görüşmemiz olduğu doğrudur resmi olarak. Şu anda lig bitmediği için bir karar vermiş değilim"