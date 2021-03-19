Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 83 Koray Altınay), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Emre Çolak), Salibur (Dk. 83 Ndao), Castro (Dk. 59 Lens), Jimmy Durmaz, Borini (Dk.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 83 Koray Altınay), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Emre Çolak), Salibur (Dk. 83 Ndao), Castro (Dk. 59 Lens), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 83 Sobiech)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 78 Luckassen), Muhar (Dk. 62 Sabovic), Avramovski (Dk. 62 Emre Demir), Lennon (Dk. 88 Nurettin Korkmaz), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 88 Melih Okutan)
Goller: Dk. 33 Jimmy Durmaz, Dk. 58 Castro, Dk. 86 Sobiech (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 28 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 47 Balkovec, Dk. 54 Salibur (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
52. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Viviano topu önledi.
58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Balkovec'in soldan pasında savunmanın arkasına sarkan Castro, müsait durumda sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0
60. dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
73. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında İlhan Parlak topa kafayı vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
86. dakikada Fatih Karagümrük, üçüncü golünü buldu. Lens'in pasında ceza sahası içinde kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Sobiech, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0
88. dakikada Emre Demir'in pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük