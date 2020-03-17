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Hertha Bsc, Almanya, Spor

Hertha Berlin'de bir oyuncunun 'koronavirüs' testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun şikayetleri üzerine yapılan 'koronavirüs' testi pozitif çıktı.

17.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:31
Hertha Berlin'de bir oyuncunun 'koronavirüs' testi pozitif çıktı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun şikayetleri üzerine yapılan 'koronavirüs' testi pozitif çıktı.

Alman kulübü Hertha Berlin, bir futbolcunun 'koronavirüs' testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hemen diğer gruptan ayırıldığı; futbolcular, teknik ekip ve kulüp personelinin karantinaya alındığı belirtildi.

Oluşan durum sonrasında oyuncuların bireysel çalışmalara devam edeceği belirtilerek, 3 günlük bireysel çalışmaların ardından takım olarak bugün yapılması planlanan antrenman öncesinde böyle bir durum yaşanması üzerine, oyunculara yeni bireysel antrenman programları verildiği, başka vaka olup olmadığının kontrol edileceğini bilgisi verildi.MİCHAEL PREETZ: EN ÖNEMLİ ŞEY KURALLARA UYULMASI

Şimdilik oyuncuların evlerinde bireysel antrenmanlara devam edeceğini ifade eden mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Michael Preetz, "Vaka sayındaki hızlı artış sonrasında virüs er ya da geç takımda görülebilirdi. Şu anda en önemli şey herkesin kurallara uyması. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Takım sahada birlikte durabilene kadar, oyuncular evlerinde antrenörlerimizin verdiği günlük antrenmanlarını yapacaklar" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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