Herkesin merak ettiği görüntüler ortaya çıktı! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkesin merak ettiği görüntüler ortaya çıktı! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeli İrfan Can ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Görüntülerde iki futbolcunun itiş kakış yaşadığı, sonrasında araya futbolcuların ve polislerin girdiği görülüyor.

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.

Herkesin merak ettiği görüntüler ortaya çıktı! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası

5-10 MAÇ ARASI CEZA

Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı. Göztepe, bugün yaptığı açıklamada abartıldığı kadar bir olayın yaşanmadığını görüntülerle ispatlayabileceğini belirtti. Kısa süre içinde görüntüler ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Ajansspor'un aktardığı görüntülerde iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title