Herkesin merak ettiği görüntüler ortaya çıktı! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.

5-10 MAÇ ARASI CEZA

Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı. Göztepe, bugün yaptığı açıklamada abartıldığı kadar bir olayın yaşanmadığını görüntülerle ispatlayabileceğini belirtti. Kısa süre içinde görüntüler ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Ajansspor'un aktardığı görüntülerde iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

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