Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
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Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya Serie A'dan düşen Parma, Buffon transferiyle dikkatleri üzerine çekti. Köklü kulüp, altyapısından yetişen ve İtalya futbolunun simgelerinden biri haline gelen 43 yaşındaki kaleciyi 'Superman' videosuyla duyurdu. Buffon tanıtım videosunda, "Geri döndüm" mesajıyla taraftarları selamladı. 43 yaşındaki kalecinin futbolu ne zaman bırakacağı merak konusu oldu.

Herkes gitti bir tek o kaldı! Gianlugi Buffon, 43 yaşında bir transfer daha yaptı. Efsane kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'ya geri döndü. Juventus'ta 17 sene kalecilik yapan Buffon, kısa süren PSG macerasının ardından tekrar Juve'ye gelmişti. Kariyerini ne zaman noktalayacağı merak edilen 43 yaşındaki file bekçisi, artık yetiştiği yuva için ter dökecek.

GÖRKEMLİ TANITIM

Parma kulübü, Buffon'u görkemli bir videoyla tanıttı. Sandığın içinden çıkan 'Superman' tişörtüyle Buffon taraftarlara 'Geri döndüm' mesajı verdi. 43 yaşındaki kalecininin futbolu ne zaman bırakacağı ise merak konusu oldu.

Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
Herkes gitti o kaldı! 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
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Ömer Özarslan
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