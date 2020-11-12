"Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı ve "Herkes bilsin, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Beşiktaş'ı bırakmam söz konusu olamaz. Lütfen bu haberleri yapanlara itibar etmeyin" dedi.

Haberlerin kasıtlı çıktığını söyleyen Yalçın, "Bu haberler herhalde bizi yıpratmak amacıyla çıkıyor. Oyuncularımızla ilgili de böyle haberler fazlasıyla yer alıyor. Bunlara anlam vermek mümkün değil. Zor bir süreç, pandemi dönemi. 1 senedir herkes zor şartlarda mücadele ediyor. Seyirci yok, bir sürü problem var. Oyuncularımızda Kovid-19 hastalığı meydana geldi. Son günlerde 5-6 oyuncumuz Kovid oldu, onları da bir süre kullanamayacağız." dedi.

"BU HABERLERİ YAPANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Beşiktaş'tan ayrılığı düşünmesinin mümkün olmadığını belirten genç hoca, "Herkes bilsin, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği bir şey değil. Benim Beşiktaş'ı bırakmam falan, bunlar söz konusu olmaz. Benim burada bunu yapma lüksüm de yok çünkü çok zor şartlarda beraber yola çıktık. Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor, olabilir, futbolda bunlar var. Yavaş yavaş toparlayacağız gibi duruyor, iyi çalışıyor çocuklar. Koronavirüs olmasa, işler daha kolay olabilir ama böyle bir süreçle uğraşmak zor. Herkes için böyle. Benimle ilgili böyle haberler olmaz, ben Beşiktaş kimliği olan bir adamım, ben buranın adamıyım, camianın sembol isimlerinden biriyim. Yok bıraktı, bırakma kararı aldı falan, böyle şeyler olması mümkün değil. Böyle haberler yapmayınız, yapana da itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.