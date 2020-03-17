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Hertha Bsc, Almanya, Spor

Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

17.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:04
Herhta Berlin'de bir futbolcuda korona virüs görüldü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün görüldüğü spor kulüpleri kervanına Hertha Berlin de eklendi. Alman temsilcisi, bir futbolcusuna yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Söz konusu oyuncunun, diğer sporcuların yanından ayrıldığı belirtilirken, futbolcular, teknik ekip ve çalışanların da karantinaya alındığı ifade edildi.


Karantina süresi boyunca oyuncuların kendilerine verilen program dahilinde bireysel çalışmalara devam edeceği açıklandı.


Preetz: "En önemli şey herkesin kurallara uyması"


Durumu olduğu gibi kabul etmenin gerekliliğine dikkat çeken Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Preetz, "Vaka sayındaki hızlı artış sonrasında virüs er ya da geç takımda görülebilirdi. Şu anda en önemli şey herkesin kurallara uyması. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Takım sahada birlikte durabilene kadar, oyuncular evlerinde antrenörlerimizin verdiği günlük antrenmanlarını yapacaklar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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