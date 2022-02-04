Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Göksun Öz, İzel Deniz PehlivanFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Manolya Kurtulmuş 9, Iagupova 25, Sabally 14, Williams 16, Zahui 8, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez, Stokes, Banu Şimşek, Ayşe YılmazBeşiktaş HDI...

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Göksun Öz, İzel Deniz Pehlivan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Manolya Kurtulmuş 9, Iagupova 25, Sabally 14, Williams 16, Zahui 8, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez, Stokes, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone, Simmons 19, Melek Uzunoğlu, İlayda Güner 2, McCall 22, İrem Naz Topuz, Özge Yavaş 8, Johnson 14, Şelale Kepenç 1, Elif Bayram, Draşkiçeviç

1. Periyot: 27-13

Devre: 43-31

3. Periyot: 66-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Safiport, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-66 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 15. maçta 14. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise 17. karşılaşmasında 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde iki takım da boyalı alanı etkili kullandı. Dış atışlardan isabet sağlayamayan Beşiktaş HDI Sigorta karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 basket kaydeden Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Beşiktaş HDI Sigorta baskılı başladı. Uyguladığı etkili savunmayla Fenerbahçe'yi hata yapmaya zorlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 32-26. Kalan bölümde pota altından üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta skor üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş karşısında topu iyi paylaşan Fenerbahçe, içeriden ve dışarıdan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 28 sayıya çıkardı: 62-34. Siyah-beyazlılar, son bölümde peş peşe ürettiği sayılarla farkı biraz azaltırken Fenerbahçe, final periyoduna 66-46 önde girdi.

Son çeyrekte Iagupova'nın skorer oyunuyla farklı üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 91-66 galip ayrıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Şerife Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe, Metro, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title