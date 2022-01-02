Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87 - Haberler Spor
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Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda EsenBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem, Helin, Madden 6ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe...

KAYSERİ (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem, Helin, Madden 6

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe 2

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 24

DEVRE:   37- 52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 - 75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Sade Prince olurken; ev sahibi ekipte, Egle Sventoraite'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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