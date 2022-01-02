Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 - 75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Sade Prince olurken; ev sahibi ekipte, Egle Sventoraite'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.