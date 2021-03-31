Galatasaray, yarı finale çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, yarı finale çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, yarı finale çıktı

Galatasaray: 67SALON: Ankara DSİ EtlikHAKEMLER: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan KümükoğluBOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin GülçelikGALATASARAY: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga...

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Galatasaray: 67

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan Kümükoğlu

BOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin GülçelikGALATASARAY: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 61. PERİYOT: 8-18DEVRE: 27-303. PERİYOT: 42-42BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.25 AYŞE CORA (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finaleyükseldi.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, yarı finale çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:05:01. #1.15#
title