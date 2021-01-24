Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Eyyüp AyhanÇankaya Üniversitesi: Zellous 32, Gizem Yavuz 11, White 12, Bahar Öztürk 17, Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma CengizhanÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 2,...
Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan
Çankaya Üniversitesi: Zellous 32, Gizem Yavuz 11, White 12, Bahar Öztürk 17, Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 2, Melis Atay 8, Gökşen Fitik 16, Anigwe 15, Naumenko 8, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2, İlayda Güner 6
1. Periyot: 26-14
Devre: 48-23
3. Periyot: 72-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının açılış maçında Çankaya Üniversitesi, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 93-61 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki